نجران 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسأقامت جامعة نجران ممثلة بكلية التربية اليوم عدة فعاليات بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بالتوحد.وتمثلت الفعالية الأولى بمحاضرة توعوية بعنوان "معايير تشخيص اضطراب طيف التوحد" استهدفت طلاب وطالبات الجامعة، وتناولت الأعراض الأساسية لاضطراب طيف التوحد وأسبابه، والتحديات المرتبطة به، وطرق تحسين المهارات الفكرية والسلوكية في تعامل الأشخاص مع أشخاص وأطفال التوحد، فيما تمثلت الفعالية الثانية بتنفيذ حملة توعوية بعنوان "تعليم جيد وشامل للجميع".وتضمنت الحملة تاريخ اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عن التوحد، والطرق والأساليب المثلى للتعامل مع أطفال التوحد، بالإضافة إلى توزيع مطويات ونشرات توعوية وتعريفية عن أعراض التوحد وأسبابه وطرق تشخيصه.وأكد عميد كلية التربية الدكتور محمد الحازمي حرص كلية التربية على الاحتفاء بالأيام العالمية ذات العلاقة ببرامج وأنشطة الكلية، انطلاقاً من دور كلية التربية في خدمة المجتمع في إعداد وتنفيذ البرامج التوعوية لرفع مستوى الوعي لدى طلاب وطالبات الجامعة، وتحقيقاً لرؤية ورسالة الكلية.// انتهى //00:07ت م0002