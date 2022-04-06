عرعر 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسشارك الأطفال بمنطقة الحدود الشمالية في إعداد وتوزيع وجبات الصائمين بالتعاون مع جمعية ساعد الخيرية بعرعر تحت شعار "في شهر الخير أبشر بالخير"، الذي أطلقه سمو أمير منطقة الحدود الشمالية .وأوضحت الجمعية فتح باب التطوع والمشاركة عبر منصة التطوع بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، حيث تُوزع نحو 1500 وجبة يومياً بهدف إحياء السنة.// انتهى //00:09ت م0004