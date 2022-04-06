المدينة المنورة 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واستواصل وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلةً في إدارة تطييب المسجد النبوي، أعمالها وجهودها بشكل يومي خلال شهر رمضان المبارك، لتطييب المسجد النبوي وتبخيره بأجود أنواع الطيب والبخور؛ ليظهر مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصورة اللائقة به، استمراراً للجهود اليومية في خدمة زائري المسجد النبوي، وتقديم كل ما يُعين وييسر على الزائر أداءه لعبادته بكل راحة واطمئنان.وأوضح مدير إدارة تطييب المسجد النبوي عمر بن عبدالعزيز الهندي، أن الإدارة كثفت أعمالها من خلال تبخير المسجد النبوي بالعود الفاخر بكمية لا تقل عن 700 جرام على 3 فترات بعدد 22 جولة يومياً، كما يُطيب زائرو المسجد النبوي من بعد صلاة المغرب إلى أذان العشاء بدهن العود والمسك والعطور الفاخرة، مؤكداً أن ذلك يأتي حرصاً على تلبية سبل الراحة للزوار والمصلين بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات المقدمة.// انتهى //00:18ت م0006