مكة المكرمة 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسأطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ممثلة في شركة كدانة، أمس مهرجان وفعالية ليالي رمضان الترفيهية، في مشعر مزدلفة، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة كدانة للتنمية والتطوير حاتم مؤمنة وعدد من قيادات الشركة، سعيًا لخدمة زوار مكة المكرمة خلال الشهر الفضيل، وساكنيها، وإسهامًا في استدامة إعمار المشاعر المقدسة ورفع جودة الحياة وتنوع الفعاليات في المجتمع المكي.وتتوزع فعالية "ليالي رمضان" التي تستمر حتى الـ 20 من رمضان المبارك، على أربع مناطق : منطقة المشي المخصصة للرياضات وتأجير الدراجات الهوائية، ومنطقة البلازا وتعد المركز الرئيس للفعالية وتشتمل على سوق محلي وسوق يعرض منتجات الجاليات في مكة المكرمة، لتبادل الثقافات والأعمال الفنية، وركن تاريخي يضم مسرحاً ترفيهياً، و الحارة المكية والتي تتجسد بدكاكينها وأكلاتها الشعبية، وحرف سكانها وأشهر الألعاب الشعبية.وخصصت منطقة البلازا، التي تضم ركناً للفنون ومعرضاُ للصور، للرسامين وفن الكاريكاتير، ومعرضاً للوحات الفنية للرسامين السعوديين، وستشهد مسابقة للطهي ومعرضاً للخداع البصري.وتعد منطقة المستراح ثالث مناطق الفعالية إذ جهزت بالكامل لاستقبال كبار الزوار وتحتوي على جلسات ذات طابع تقليدي بأسلوب حديث وفاخر.والمنطقة الرابعة، "الحماس"، التي خصصت للنشاطات المختلفة، حيث دمجت فعالية ليالي رمضان الحاضر بالماضي، بإبراز حارات مكة القديمة ودكاكينها وأزياء الباعة، وأعطت في الوقت ذاته مساحة للجانب التقني الحديث، بألعابه الجديدة وعروض الضوء، بهدف إضفاء طابع جديد وفريد.وعن الحجز، مكنت "كدانة"، الزوار من الحجز عبر الإنترنت وفي موقع الفعالية، كما جهزت الجهة المنظمة منطقة لحضانة الأطفال، لمنح العائلات تجربة مريحة ومميزة.// انتهى //01:01ت م0007