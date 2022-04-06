الجزائر 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسدمر الجيش الجزائري اليوم، مخبأ للإرهابيين في منطقة تيزي وزو شرقي البلاد.وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أن مخابئ الإرهابيين كانت تحتوي على كمية من الأسلحة من بينها صاروخ أرض جو، وقاذفتي صواريخ، وذخيرة وقذائف مدفعية.وأضاف البيان، أن هذه العملية النوعية تأتي في إطار مكافحة الإرهاب وقطع جميع مسببات بقاء الإرهابيين داخل البلاد.// انتهى //01:15ت م0008