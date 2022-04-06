جدة 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، قائد مهام شرطة المنطقة اللواء صالح الجابري.واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن الخطط الأمنية لشرطة المنطقة خلال شهر رمضان المبارك، وفي مقدمتها توفير التسهيلات لضيوف الرحمن ومتابعة الظواهر السلبية وضبط المخالفين ومتابعة الأعمال الأمنية خلال الشهر الكريم.// انتهى //02:06ت م0012