جدة 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، أمين العاصمة المقدسة المكلف ومحافظة جدة صالح التركي.واستمع الأمير بدر بن سلطان إلى شرح عن مشروعات أمانتي العاصمة المقدسة وجدة الجاري تنفيذها والخطط المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة والهادفة إلى تطوير الخدمات والمرافق في المدن الواقعة ضمن نطاق الأمانتين، وكذلك مشروعات تطوير مداخل مكة وجدة.واطلع سموه على آخر مستجدات مشروعات تصريف مياه الأمطار بجدة، ويأتي في مقدمتها توقيع ثلاثة عقود لمشروعات تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لكل من: ( منطقة المحمدية - ومنطقة الهدى والأجاويد - وطريق الملك فيصل "عابر القارات سابقًا" ) بتكلفة إجمالية للمشروعات الثلاثة تقدر بأكثر من 391 مليون ريال، والبدء في مشروع تخفيض منسوب المياه السطحية وتصريف مياه الأمطار لحي طيبة بتكلفة إجمالية تقدر بـ 362.338 مليون ريال.وتنفذ حاليًا ستة مشروعات لتصريف مياه الأمطار إضافة إلى ثلاثة مشروعات لتخفيض منسوب المياه السطحية ضمن المرحلة الأولى بتكلفة إجمالية تتجاوز الـ 770 مليون ريال وتشمل: (مشروع الحفر النفقي لنفق قصر السلام (UP03) - مشروع الشبكة الفرعية لنفق السلام – مشروع حي المنار - مشروع طريق الحرمين بحي النخيل - مشروع حي التيسير - مشروع حي الأصالة - بالإضافة لمشروع تخفيض منسوب المياه السطحية ( المرحلة الثانية , المرحلة الثالثة , المرحلة الرابعة )، وتأتي هذه المشروعات ضمن المبادرات التطويرية لأمانة جدة للارتقاء بالخدمات البلدية وتحسين جودة الحياة التي تعد إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030.كما استمع سمو نائب أمير منطقة مكة المكرمة إلى شرح عن مشروع تطوير الواجهة البحرية بأبحر.// انتهى //03:38ت م0016