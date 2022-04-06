حجة 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسقدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 3.509 مستفيدين خلال الفترة من 16 حتى 22 مارس 2022م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.وراجع عيادة الطوارئ 354 شخصا، وعيادة الباطنية 242 مستفيدا، وعيادة الوبائيات 464 مريضا، كما استفاد من خدمات العزل 22 شخصا، ومن قسم المختبر 296 مستفيدا، فيما صرفت الأدوية لـ 1.060 فردا، في حين راجع قسم الإحالة الطبية 11 فردا، وقسم التوعية والتثقيف 1.060 شخصا.وفي الخدمات المساندة استفاد 489 شخصا من قسم الملاحظة، في حين جرى تنفيذ 4 أنشطة للتخلص من النفايات.// انتهى //16:36ت م0129