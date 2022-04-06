تبوك 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتبه اليوم، شهادة نظام إدارة أمن المعلومات الآيزو 27001 وذلك بعد حصول إمارة المنطقة عليها بحضور وكيل إمارة المنطقة محمد بن عبدالله الحقباني ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية ناصر بن أحمد الخريصي والرئيس التنفيذي لشركة رموز للأمن السيبراني الدكتور طلال بن كريم العطوي.ونوه سموه بالتطور التقني الذي تشهده جميع القطاعات الحكومية الذي ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في ظل الدعم السخي وغير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله - ، مباركاً لمنسوبي الإمارة الحصول على هذه الشهادة , ومثمناً لفريق عمل إدارة تقنية المعلومات بالإمارة جهودهم لتحقيق هذا الإنجاز .// انتهى //16:41ت م0131