أبوجا 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 570 سلة غذائية رمضانية في ولاية كانو بجمهورية نيجيريا الاتحادية، استفاد منها 3.402 فرد.ويأتي ذلك في إطار مبادرة إطعام الرمضانية التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم، وذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقوم بها المملكة ممثلة بالمركز خلال شهر رمضان المبارك.//انتهى//16:41ت م0132