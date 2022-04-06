عدن 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسواصل مشروع التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، تقديم خدماته الطبية والتغذوية للمستفيدين في محافظات عدن، ولحج، وتعز، والحديدة، وحضرموت، وحجة، ومأرب.واستفاد من المشروع خلال الفترة 16- 22 مارس 2022م 31.732 شخصًا، حيث جرى فرز 5.580 طفلًا، وجرى تقديم العلاج لـ 165 فردًا من المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، وعلاج 234 حالة من المصابين بسوء التغذية المتوسط، إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية لـ 696 طفلًا لوقايتهم من سوء التغذية.فيما جرى فرز 4.289 مستفيدة من الأمهات الحوامل والمرضعات، وتقديم الخدمات العلاجية لـ 331 حالة، فيما حصلت 1.229 مستفيدة على خدمات التدبير المتكامل لصحة الطفل (IMCI)، واستفادت 17.587 مراجعة من أنشطة التوعية، و1.621 مستفيدة من ركن المشورة.ويأتي ذلك ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز للتخفيف من معاناة الأشقاء في اليمن في ظل الأزمة الإنسانية التي تمر بهم.// انتهى //16:41ت م0133