بريشتينا 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 200 سلة غذائية رمضانية في مدينة ميتروفتشا بجمهورية كوسوفو، استفاد منها 200 أسرة.ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز والتي تستهدف توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ.//انتهى//16:44ت م0136