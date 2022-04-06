بريدة 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم، المتسابق حمد الحربي لتحقيقه المركز الأول في رالي الأردن لعام 2021م وكذلك المركز الأول في رالي الشرقية لعام 2021م.وهنأ سموه الحربي نظير ما حققه من منجزات رياضية في سباقات الرالي على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن الوطن يفخر بإنجازات أبنائه، وأن هذا الإنجاز الرياضي يُعد مكسبًا رياضيًا للمنطقة، واستمرارًا لتميزها في المناشط الرياضية.من جانبه، أعرب الحربي عن شكره لسموه على دعمه وتحفيزه الدائم لجميع أبناء المنطقة الرياضيين الذين أسهموا في تحقيق المنجزات الرياضية على الأصعدة كافة.حضر اللقاء وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان، ومدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة هدلق الهدلق.// انتهى //16:45ت م0137