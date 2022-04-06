إسلام آباد 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 1.800 سلة غذائية رمضانية في إقليم السند بجمهورية باكستان، استهدفت مناطق تهرباركر وسجاول وعمركوت، استفاد منها 12.600 فرد.ويأتي ذلك ضمن مبادرة إطعام الرمضانية المقدمة من المركز التي تهدف إلى توزيع ما يقارب من 157 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 8000 طن في 19 دولة حول العالم خلال شهر رمضان المبارك 1443هـ.// انتهى //16:46ت م0138