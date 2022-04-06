الطائف 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة الطائف ممثلة في بلدياتها الفرعية جولات رقابية لمراقبة الأنشطة على طرق العمرة العامة والسريعة خارج النطاق العمراني ، مع تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين، وإغلاق الأنشطة التي تكرر رصد الملاحظات بها لحين تصحيح المخالفات .وأوضح أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي أن البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية بوكالة الخدمات والبلديات الفرعية عززت جهودها الرقابية على المرافق ذات العلاقة بالمستهلك والأنشطة التجارية والمستودعات الغذائية ومعامل إعداد الأطعمة والحلويات والعصائر ومؤسسات الإعاشة وغيرها من خلال 500 جولة رقابية تنفذها يوميا وفق برامج عمل على مدار الساعة تستهدف كافة الأنشطة وفي محاور المحافظة، وذلك لتعزيز امتثالها للاشتراطات الصحية وتطبيق اللوائح والتعليمات البلدية.وبالإضافة الى تخصيص جولات رقابية لمراقبة الأنشطة ، مع تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفين، واغلاق الأنشطة التي تكرر رصد الملاحظات بها لحين تصحيح المخالفات.وأبان أن الحملات الرقابية تهدف إلى تعزيز سلامة وجودة المعروضات من المأكولات والمواد الغذائية، والالتزام بالتعليمات البلدية التي تضمن صحة الأطعمة وخلوها من الملوثات أشكال الفساد، وضمان سلامة وراحة الأهالي والزوار .واعتمدت أمانة الطائف خطة موسمية مكثفة لمراقبة الأنشطة الغذائية خلال شهر مضان المبارك ترفع من كفاءة أداء المراقبين وتحافظ على تقديم مستوى صحي وسليم للمستهلك.// انتهى //16:49ت م0139