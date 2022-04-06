الحديدة 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسقدمت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة خدماتها العلاجية لـ 12.611 مستفيداً، وذلك خلال الفترة من 16 حتى 22 مارس 2022م.وراجع عيادة الباطنية 528 فردا، وعيادة الطوارئ 1.757 شخصا، وعيادة الأطفال 515 حالة، وعيادة الوبائيات 244 مريضا، وعيادة الصحة الإنجابية 315 حالة، وقسم التوليد 4 حالات، وعيادة الفحص المخبري 3.818 مستفيدا، فيما صُرفت الأدوية لـ 4.103 مرضى، فيما راجع عيادة التحصين 30 مستفيدا، وعيادة الجراحة والتضميد 139 شخصا، كما استفاد من قسم التوعية والتثقيف 1.154 شخصا، وقسم الإحالة الطبية 4 مستفيدين.وفي الخدمات المرافقة استفاد 1.184 شخصا من قسم الرعاية الصحية، و9 مستفيدين من قسم نقل الدم، و9 حالات من قسم التنويم.//انتهى//16:49ت م0140