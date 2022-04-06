شبوة 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسوزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 65 طنًا و698 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في مديرية الطلح بمحافظة شبوة، استفاد منها 3.684 فردًا من ذوي الاحتياج.ويأتي ذلك ضمن مشروع دعم الأمن الغذائي التابع للمركز الذي يستهدف توزيع أكثر من 192 ألف سلة غذائية تزن أكثر من 20 ألف طن على الأسر المحتاجة والمتضررة في 15 محافظة يمنية.// انتهى //16:50ت م0141