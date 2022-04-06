الرياض 05 رمضان 1443 هـ الموافق 06 أبريل 2022 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أهمية مشاركة الهيئات والمنظمات الدولية في دعم جهود التنمية والمساعدات الإنسانية في اليمن الشقيق.جاء ذلك خلال استقباله بمقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، لنائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج، بحضور المدير الإقليمي لليمن تانيا ميير، والمدير الإقليمي لدول مجلس التعاون عصام أبو سليمان.وثمن معاليه وجود وفد البنك الدولي ومشاركته في بعض مسارات المشاورات اليمنية - اليمنية برعاية مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي تستضيفها الأمانه خلال الفتره 29 مارس - 7 ابريل 2022، مؤكدًا علي دور البنك الدولي ومساهماته في دعم واستقرار اليمن وإعادة السلام لأبنائه، وأهمية الاستفاده من المشاورات اليمنيه - اليمنيه لتعزيز و دفع مجالات التنميه والمساعدات الإنسانيه والاجتماعيه في اليمن الشقيق.وجرى مناقشة مجالات التعاون بين مجلس التعاون والبنك الدولي من خلال الدراسات المشتركة والأوراق البحثية والفرق الفنية، إضافة إلى الاستفادة الجماعية لتعزيز سبل التنمية وتدفقات المعونة والتمويل للجمهورية اليمنية.// انتهى //16:50ت م0142