الرياض 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسدشّن معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي أمس، معمل الابتكار بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، في خطوة لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين النظام البيئي للريادة الرقمية، وذلك لإيجاد بيئة مترابطة تضمن احتضان الأفكار والمشاريع الريادية الرقمية.ويهدف المعمل الذي حضرت مراسم تدشينه معالي رئيسة الجامعة الدكتورة إيناس العيسى، وعدد من قيادات الوزارة والجامعة، إلى تعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال الرقمية وتطوير المجتمعات الريادية الرقمية، وتنمية القدرات الرقمية المحلية في مجال ريادة الأعمال الرقمية، ورفع مستوى تبنّي تطبيقات التقنيات الناشئة، ودعم وتمكين استخدام التقنيات الحديثة في المشاريع الناشئة، إضافةً إلى توفير الخدمات والممكنات التقنية لتطوير مشاريع الأبحاث الرقمية، وتحويل الأفكار والمشاريع الريادية إلى نماذج أعمال رقمية قابلة للتنفيذ.ومن المتوقع أن يسهم معمل الابتكار، الذي يستهدف رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات، في تأسيس الشركات الناشئة، وتوفير ممكنات تقنية وحلول إبداعية عبر مجموعة من الخدمات والبرامج المتخصصة والمعسكرات التدريبية واللقاءات والمسابقات والدعم بنوعيه التقني والتمويلي إلى جانب الفعاليات وورش العمل التي سيشارك بها طيف واسع من الخبراء التقنيين ورواد الأعمال.وعقب تدشينه، تجول معالي المهندس العوهلي في المعمل، وتعرّف من خلالها على الأقسام الخاصة به، والأقسام التي يضمها، بما يتوافق مع المعايير العالمية لمعامل الابتكار، مشيدًا بما يتضمنه المعمل من أجهزة وتقنيات متقدمة.// انتهى //01:45ت م0019