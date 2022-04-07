الدائر 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسنفذت جمعية البرّ الخيرية بمحافظة الدائر بمنطقة جازان، منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مارس الماضي، العديد من المشروعات في مجال تقديم الخدمات الاجتماعية وتنمية وتأهيل المستفيدين.واستفادت 12 أسرة من مشروع قروض الأسر المنتجة خلال الأشهر الثلاثة الماضية بتكلفة بلغت 197,500 ريال، فيما نفذت الجمعية كذلك مشروع سلة رضيع لـ 35 أسرة بمبلغ 8,750 ريالًا، وكفالة الأيتام لـ 290 أسرة وبتكلفة 58,000 ريال، وتوزيع 4454 سلة غذائية بتكلفة 591,100 ريال، وسداد مبلغ 18,860 ريالًا ضمن مشروع مساعدات الإيجار لـ 18 أسرة.كما نفذت جمعية الدائر مشروع مساعدات المرضى, الذي استفادت منه 115 أسرة بتكلفة 51,200 ريال، ومشروع جود للإسكان لدعم الإيجار لـ 5 أسر بتكلفة 23,850 ريالًا، ومساعدات صرف التمور لـ 4000 أسرة بتكلفة 256,000 ريال، ومشروع سقيا الماء لـ77 أسرة بتكلفة 2,500 ريال، وسداد فواتير الكهرباء بتكلفة 8,925 ريالًا لـ 5 أسر.واستثمر فريق الخير التطوعي بالجمعية 15 فرصة تطوعية بمشاركة 61 متطوعًا محققين 323 ساعة تطوعية.// انتهى //01:53ت م0020