ينبع 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسنفذت إدارة التعليم بمحافظة ينبع، حزمة من الأنشطة والفعاليات التثقيفية في مشروع ريادة الأعمال في التعليم العام "ريادي"، لطلبة مدارس التعليم العام في المرحلتين المتوسطة والثانوية في جميع المدارس الحكومية والأهلية وبرامج التربية الخاصة بالمحافظة، بهدف تعزيز مهارات الريادة والإنتاج في البيئة التعليمية والإسهام في تهيئة الطلبة لسوق العمل، إلى جانب دعم مؤشر المملكة في المرصد العالمي لريادة الأعمال وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 .وأوضحت منسقة مشروع "ريادي" حنان محمد السيد، أن المشروع اشتمل على أنشطة وفعاليات تثقيفية، ينفذها تعليم ينبع أسبوعيًا عبر ورش العمل والدورات التدريبية، وسوق ريادي، والممارسة والمحاكاة لأنشطة ريادية، وقصص ملهمة، والحصول على مهارات ريادة الأعمال من خلال المنصة الافتراضية (مهارات ريادي)، وتنفيذ معارض افتراضية وواقعية، وتنظيم مسابقات ومنافسات لتحدي الأفكار والأفلام الريادية ضمن «أولمبياد ريادة الأعمال»، ولقاء افتراضي "التجارة الإلكترونية"، وتعرض منتجاتهم خلال متجر ريادي الافتراضي؛ لتحفيز الطلبة نحو مفاهيم ومهارات ريادة الأعمال عبر الوسائط والمنتجات الإبداعية، وتدريبهم على مهارات الاستثمار والادخار.وأشادت السيد، بجهود فرق العمل لمبادرة "ريادي" بالمدارس، من خلال التثقيف بالمبادرة وإكساب الطلبة مهارات سوق العمل، وترسيخ ثقافة ريادة الأعمال، والتحفيز على العمل الحر، وتحفيز روح المبادرة والطموح لديهم.الجدير بالذكر أن برنامج "ريادي" أطلقته وزارة التعليم خلال الفترة من 5 رجب وحتى 16 رمضان 1443هـ؛ وهي إحدى مبادرات برنامج التحوُّل الوطني 2020 المنفَّذة في وزارة التعليم، التي تؤكد تعزيز القيم والمهارات للطلبة وتهيئتهم لسوق العمل، وبناء منظومة شاملة ومترابطة ومستديمة تكون داعمة لريادة الأعمال في مراحل التعليم، من خلال غرس وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والاستثمار والعمل الحر، وتوفير البيئة الخاصة والملائمة في التنمية الاقتصادية وتحقيق رؤية المملكة 2030.// انتهى //02:07ت م0021