تونس 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسوقعت تونس والبنك الدولي للإنشاء والتعمير اتفاقية قرض بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19، وقعها عن الجانب التونسي وزيرا الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد والشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، وممثل البنك لدى تونس ألكسندر أوروبيو.ويهدف القرض إلى تمويل ودعم الفئات الضعيفة والأسر الفقيرة ذات الدخل المحدود من أجل تعزيز قدرتهم على الصمود أمام تداعيات جائحة كوفيد 19.// انتهى //02:15ت م0023