لندن 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واستغلب فريق ريال مدريد اليوم على مستضيفه تشيلسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.سجل أهداف ريال مدريد اللاعب كريم بنزيما عند الدقائق 46،24،21 فيما سجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب هافردز عند الدقيقة 40.يُذكر أن يوم الثلاثاء القادم سيتواجه الفريقان في إياب ربع النهائي لتحديد المتأهل لدور نصف نهائي البطولة.// انتهى //02:16ت م0024