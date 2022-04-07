القاهرة 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسفاز فريق الأهلي على ضيفه فريق بيراميدز بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما الليلة على إستاد الأهلي والسلام، والمؤجلة من الجولة الـ12 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى 31 نقطة ليعزز صدارته للدوري، فيما توقف رصيد الاتحاد السكندري عند 14 نقطة في المركز الحادي عشر.// انتهى //02:17ت م0025