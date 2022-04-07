مكة المكرمة 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسوزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للآداب والشؤون التربوية وعبر إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية أكثر من 4 آلاف وجبة غذائية لقاصدات المسجد الحرام.وأوضحت مديرة إدارة الخدمات الاجتماعية بيان بنت سالم الهذلي أن هذه البادرة تأتي لبث روح التعاون والتآزر, كما تعرض جهود القيادة الرشيدة - أيدها الله - في تسخير جميع الإمكانات لقاصدات بيت الله الحرام، مشيرة إلى أن الإدارة عملت على توزيع وجبات الإفطار الغذائية الجافة للقاصدات داخل المصليات النسائية، بمشاركة أكثر من ٧٠ متطوعة.// انتهى //02:17ت م0026