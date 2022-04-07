لندن 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسحقق فريق بيرلني اليوم فوز ثمين على ضيفه فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة ضمن منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز.وبهذه النتيجة، رفع بيرلني رصيده إلى أربع وعشرين نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وبفارق نقطة واحدة من خط الأمان في المرتبة السابعة عشرة التي يشغلها إيفرتون.// انتهى //02:26ت م0027