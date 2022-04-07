رياضي / الدوري الإنجليزي الممتاز: بيرلني يقترب من مغادرة مثلث الهبوط بعد التغلب على إيفرتون
الخميس 1443/9/6 هـ الموافق 2022/04/07 م واس
لندن 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واس
حقق فريق بيرلني اليوم فوز ثمين على ضيفه فريق إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مؤجلة ضمن منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز.
وبهذه النتيجة، رفع بيرلني رصيده إلى أربع وعشرين نقطة في المركز الثامن عشر المهدد بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وبفارق نقطة واحدة من خط الأمان في المرتبة السابعة عشرة التي يشغلها إيفرتون.
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