مقديشو 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسدعا شركاء الصومال الدوليون المحافظات الصومالية إلى إتمام العملية الانتخابية لمجلس النواب دون تأخير مع إعطاء الأولوية للحوار والتشاور اللازمين لإتمام الترتيبات الانتخابية.وحث الشركاء في بيان على التركيز على عقد انتخابات رئاسة البرلمان وانتخابات رئيس الجمهورية على أن تحظى الترتيبات الخاصة بهذه المرحلة النهائية بتأييد قوي عبر الطيف السياسي وأن تحقق نتيجة يقبلها الجميع، ليمكن لقادة الصومال بعد ذلك من معالجة الأولويات الوطنية العاجلة الأخرى، مثل الاستجابة للجفاف وبناء أمن الصومال وازدهاره في السنوات المقبلة.// انتهى //03:07ت م0028