القاهرة 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسحقق فريق الزمالك فوزًا ثمينًا على مضيفه فريق بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما الليلة بإستاد الدفاع الجوي، والمؤجلة من الجولة الـ11 ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وارتفع رصيد الزمالك بهذه النتيجة إلى 28 نقطة ليرتقي إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد بيراميدز عند 26 نقطة في المركز الثالث.// انتهى //03:08ت م0029