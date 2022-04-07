الرياض 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسدشن المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات للسيدات أمس، معسكره التدريبي في الرياض لمدة ثمانية أيام، في إطار المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية في الكويت خلال شهر مايو المقبل، وبطولة غرب آسيا الثالثة لكرة قدم الصالات للسيدات المقرر إقامتها في جدة خلال شهر يونيو المقبل.وسيتخلل المعسكر الإعدادي حصص تدريبية فنية وبدنية بهدف رفع المستوى اللياقي والفني للاعبات، تحت إشراف المدير الفني الكرواتي ماتو ستنكوفيتش، فيما ستكون المرحلة الثانية من البرنامج بمعسكر سيقام في جدة خلال الفترة من السادس عشر حتى الخامس والعشرين من شهر أبريل الجاري.// انتهى //03:29ت م0032