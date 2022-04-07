الطائف 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسأطلقت إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف أمس، فعاليات "مشينا 2"، بنسختها الثانية في منتزه الردف، بهدف تشجيع وترويج ثقافة رياضة المشي والتوعية بالأنشطة البدنية خلال شهر رمضان لمختلف فئات مجتمع الطائف، والتعريف بفوائد المشي على صحة الفرد ونشاطه وحيويته، بحضور وكيل محافظة الطائف ناصر السبيعي ومدير إدارة مستشفيات القوات المسلحة بالطائف اللواء الدكتور ياسر بابعير.وحظيت الفعاليات التي أقامتها إدارة مستشفيات القوات المسلحة بمحافظة الطائف بالتعاون مع محافظة الطائف، وأمانة الطائف، وجامعة الطائف، وعدد من الجهات الحكومية والأهلية، بمشاركة كبيرة ونوعية بين الأفراد وصلت إلى 700 مشارك من مختلف الجنسيات والأعمار، حيث صاحب الفعالية 11 معرضاً توعوياً ومسيرة رياضية قطع فيها المشاركين مسافة تصل إلى 3 كم، إضافة إلى عروض أخرى حية للدراجات النارية والسيارات الرياضية وبعض الأنشطة التثقيفية والترفيهية التي تساعد في رفع الوعي لدى المجتمع، للتذكير بأهمية رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.وتستمر فعاليات "مشينا 2" القائمة في منتزه الردف لمدة يومين، يتعرف فيها أفراد المجتمع على العديد من النصائح المباشرة لأهمية رياضة المشي، واطلاعه على الأساليب العملية المختلفة للمساعدة على إدراج ثقافة المشي في الحياة اليومية.// انتهى //03:30ت م0033