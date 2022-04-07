مكة المكرمة 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسعقد وكيل أمين العاصمة المقدسة للأعمال المساندة المستشار إبراهيم أحمد الغامدي ووكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات المكلف المهندس محمد عبدالباسط باحارث، اجتماعا مع فريق العمل المكلف من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لمناقشة صناعة مبادرات للقطاع الثالث، وتحديد احتياجات العاصمة المقدسة للجمعيات التي تم تصنيفها ضمن إشراف القطاع البلدي، وتنمية وتطوير المهام التي تشرف عليها مؤسسات إكرام الموتى والسعي لتحويلها إلى جمعيات أهلية، تهدف إلى تقديم الخدمات بجودة عالية إلى المواطنين وفي قالب متميز وراقي .الجدير بالذكر أن الاجتماع يأتي استمراراً لنجاحات تأسيس الوحدات الإشرافية لتطوير القطاع غير الربحي في الأمانات ، والذي يعمل على تسهيل وتسريع إجراءات تأسيس جمعيات ومؤسسات أهلية متخصصة في المجالات التنموية ذات الأولوية، وتعزيز مؤشرات الأداء المتعلقة بالتوسع في إنشاء الجمعيات والمؤسسات غير الربحية التي تلبي الاحتياجات التنموية الوطنية، وتسهيل إجراءات تعاقد الجهات الحكومية مع القطاع غير الربحي بما يحقق إسناد الخدمات للقطاع .// انتهى //09:55ت م0054