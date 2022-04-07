الرياض 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسأطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان حزمة من الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصتها الرقمية "بلدي"، بهدف تحسين تجربة العملاء في مجال الرّخص التجارية وممارسة أنشطتهم بمرونة أكبر دون تأخير في تقديم الطلبات.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم، أن الخدمات المساندة للرّخص التجارية تشمل (خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قديمة، والاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، بالإضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجارية).ونوهت أن جميع الخدمات المساندة للرّخص التجارية يتم تقديمها للعملاء عبر منصة "بلدي"، إذ يمكن الاستفادة منها في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات.وتوفر الوزارة أدلة إرشادية تمكّن العملاء من التعرّف على كيفية الاستفادة من الخدمات المساندة، التي يمكن الوصول إليها من خلال زيارة الرابط https://balady.gov.sa/Services/?id=311.يُذكر أن منصة "بلدي" الرقمية حققت عددًا من المنجزات خلال عام 2021 ضمن مسيرة التحول الرقمي الشامل للقطاع البلدي، بهدف رفع كفاءة العمل وسهولة وصول العملاء إلى الخدمات البلدية بكل يُسر وسهولة على مدار الساعة، حيث استقبلت المنصة أكثر من 3 ملايين طلب خدمة لنحو مليوني مستخدم، وذلك من خلال أكثر من 124 خدمة تقدمها المنصة تلبي أكثر من 80% من الاحتياج الرقمي لعملاء القطاع البلدي.// انتهى //10:58ت م0058