الدمام 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، 224 جولة رقابية على المنشآت الغذائية في محافظة الخفجي، نتج عنها تحرير 24 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت لعدم التزامها باشتراطات البلدية .وأكدت الأمانة استمرارها في تكثيف الجولات الرقابية الميدانية على المنشآت ومنافذ البيع الغذائية بالخفجي، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين، داعية الجميع للتعاون مع بلدية الخفجي بالإبلاغ عن أي ملاحظات ومخالفات عبر مركز البلاغات (940).// انتهى//10:59ت م0059