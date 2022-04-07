جدة 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسنظمت أمانة محافظة جدة حملة لتوزيع السلال الغذائية، بمشاركة جمعية مراكز الأحياء وطلاب أكاديمية عالم جدة وفريق أصدقاء جدة.وأوضحت الأمانة أن الحملة مبادرة تطوعية تهدف إلى تنمية وتشجيع المشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان المبارك، حيث جرى تجهيز أكثر من 200 سلة غذائية ضمن خطة توزيع على سكان الأحياء الأكثر احتياجًا, وذلك استكمالًا للمبادرات المجتمعية خلال الشهر الكريم والتي تساهم بشكل فاعل في استقطاب وتأهيل وتمكين المتطوعين وإكسابهم مهارات عملية في مجال الأعمال التطوعية.// انتهى //11:56ت م0061