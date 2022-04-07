نجران 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسأعلنت أمانة منطقة نجران اليوم، عن إطلاقها للخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصة "بلدي" ، الهادفة إلى تحسين تجربة عملاء الرّخص التجارية بتقديم مجموعة من الخدمات المساندة؛ وذلك لممارسة أنشطتهم التجارية بمرونة أكبر دون تأخير في تقديم الطلبات، أو الحاجة إلى زيارة الأمانات والبلديات.وبيّنت الأمانة أنّ الخدمات المساندة للرّخص التجارية، تشمل خدمة الاعتراض على عدم نقل ملكية الرخصة التجارية، واعتماد إضافة رخصة قديمة، والاعتراض على إيقاف رخصة بعد الرقابة اللاحقة، إضافة إلى الاعتراض على إلغاء الرخصة التجارية, مؤكدة أنّه يمكن لجميع عملاء الخدمات المساندة للرّخص التجارية عبر منصة " بلدي " الاستفادة منها في أي وقت وأي مكان.وتتيح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أدلة إرشادية تمكّن العملاء من التعرّف على كيفية الاستفادة من الخدمات المساندة، ويمكن الوصول إليها من خلال الرابط التالي: https://balady.gov.sa/Services/?id=311 .// انتهى //11:58ت م0062