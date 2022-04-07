القاهرة 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد وزير الدفاع والإنتاج الحربي المصري الفريق أول محمد زكي، أن القوات المسلحة هي الحصن المنيع الذى يحافظ على الدولة المصرية وتماسكها في مواجهة كافة التحديات داخلياً وخارجياً.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجرتها وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد مع وفد من البنك الدولي، تناولت بحث آليات التعاون في دعم أجندة مؤتمر المناخ القادم "COP27" الذي تستضيفه مصر في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ.وواكبت صحف الخميس تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى اقتحام مستوطنين متطرفين ساحات المسجد الأقصى، وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.ونشرت صحف القاهرة في متفرقات أخرى إعلان السلطات الصينية تسجيل نحو 20 ألف إصابة جديدة بفيروس "كوفيد - 19" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية غالبيتها في مدينة شنغهاي.// انتهى //11:58ت م0063