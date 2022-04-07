إسلام آباد 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تطورات الوضع السياسي الداخلي في باكستان، حيث تجري الاستعدادات لعقد انتخابات مبكرة، وتشكيل حكومة جديدة.واهتمت بتدشين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بالملحقية الدينية بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد برامج خادم الحرمين الشريفين‏ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ لتفطير الصائمين وتوزيع التمور وهدية المصاحف من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة وتراجم معاني القرآن الكريم.وسلطت الضوء على استعداد السلطات الباكستانية لتنفيذ مبادرة ضخمة في ميناء جوادر تهدف إلى توحيد ومواءمة جميع الخدمات اللوجستية المتعلقة بالطرق البرية والجوية والبحرية، لجعل الميناء مركزاً لوجيستياً هاماً في المنطقة.وأخبرت عن تراجع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان ومعظم دول العالم، بينما تشهد الصين موجة جديدة من انتشار الفيروس، حيث تخطت أمس 20 ألفاً من الإصابات اليومية بالفيروس غالبيتها في شنغهاي.// انتهى //12:00ت م0064