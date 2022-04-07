القاهرة 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسرحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بإصدار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، قراراً بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، وبنقل كافة صلاحياته له، وفق الدستور والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتفويضه بكامل صلاحيات رئيس الجمهورية.وأكد أبو الغيط في بيان له اليوم دعمه لمجلس القيادة الجديد، كتجسيد للشرعية اليمنية، معرباً عن أمله في أن يقود هذا المجلس البلاد نحو تحقيق السلام.ودعا الأمين العام مختلف الأطراف اليمنية للحفاظ على الهدنة الحالية، توطئة للدخول في مفاوضات جادة من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني واستعادة الاستقرار والأمن في البلاد، وضمان ألا يُشكل اليمن تهديداً على أي من جيرانه.// انتهى //12:12ت م0067