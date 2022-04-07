الرياض 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسأصدر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر العدد الرابع من نشرة برنامج المتنزهات الوطنية، الذي تناول إطلاق برنامج المتنزهات الوطنية في منطقة الباحة، وأبرز المتنزهات في المنطقة، التي تحتوي على نحو 19 متنزهًا وطنيًّا، مثل (الهيجاء، والحضن، والسكران، ووادي ضرك) وغيرها، والتي يجري العمل على تطوير بعضها من خلال مشاريع إعادة التأهيل، والصيانة، والتسييج.كما تضمن العدد ملخصًا لأهم ما تم استعراضه خلال لقاء الباحة، كإطلاق ملتقى الاستثمار المستدام في المتنزهات الوطنية، والإعلان عن موسم صيف متنزهات الباحة 2022.// انتهى //18:58ت م0167