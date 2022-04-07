تونس 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسأجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم لقاء افتراضياً مع نظيره الأرجنتيني سانتياغو كافييرو.وخُصّص اللقاء -وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية- للتباحث حول سُبل زيادة الدعم لعلاقات التعاون الثنائي بين تونس والأرجنتين، كما كان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمسائل الدولية الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:15ت م0172