سياسي / وزير الخارجية التونسي يعقد لقاءً افتراضياً مع نظيره الأرجنتيني
الخميس 1443/9/6 هـ الموافق 2022/04/07 م واس
تونس 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واس
أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي اليوم لقاء افتراضياً مع نظيره الأرجنتيني سانتياغو كافييرو.
وخُصّص اللقاء -وفق بيان لوزارة الخارجية التونسية- للتباحث حول سُبل زيادة الدعم لعلاقات التعاون الثنائي بين تونس والأرجنتين، كما كان اللقاء مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والمسائل الدولية الرّاهنة ذات الاهتمام المشترك.
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19:15ت م
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