أبها 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ، ( 113 ) مشروع إفطار صائم في جوامع ومساجد المنطقة ، يصاحبه برامج دعوية بلغات مختلفة ، وذلك طيلة أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٣.وتهدف هذه المشروعات إلى القيام بواجب الدعوة ، والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية بين أوساط الجاليات المقيمة بالمنطقة ، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والارشاد بالمنطقة، وذلك وفق التعليمات والضوابط لمشاريع تفطير الصائمين للجمعيات والمؤسسات الأهلية.// انتهى //19:21ت م0174