رمضان / أكثر من 100 مشروع إفطار صائم بجوامع ومساجد عسير
الخميس 1443/9/6 هـ الموافق 2022/04/07 م واس
أبها 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واس
ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير ، ( 113 ) مشروع إفطار صائم في جوامع ومساجد المنطقة ، يصاحبه برامج دعوية بلغات مختلفة ، وذلك طيلة أيام شهر رمضان المبارك لهذا العام ١٤٤٣.
وتهدف هذه المشروعات إلى القيام بواجب الدعوة ، والاهتمام بتنويع الوسائل الدعوية بين أوساط الجاليات المقيمة بالمنطقة ، بالتعاون مع جمعيات الدعوة والارشاد بالمنطقة، وذلك وفق التعليمات والضوابط لمشاريع تفطير الصائمين للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
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19:21ت م
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