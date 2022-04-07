جيزان 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسهنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، معالي رئيس جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، والمنسوبين والطلبة بمناسبة حصول الجامعة على مراكز متقدمة في التصنيف العالمي Scimago الذي يهتم بترتيب جامعات العالم المتميزة فى البحث العلمي.وأكد أن ما حققته الجامعة من مراتب متقدمة في التصنيف بحصولها على المركز 12 على مستوى الجامعات السعودية، والمركز 44 على الجامعات العربية، والمركز 88 على جامعات دول الشرق الأوسط، والمركز 526 على مستوى العالم، يعد إنجازًا يؤكد تميزها البحثي ويعكس كفاءة وتميز منسوبيها، مشيدًا بتصدر الجامعة قائمة الجامعات في مجال أبحاث طب الأسنان حيث جاءت الثالثة وطنيًا، والرابعة عربيًا، والسابعة على جامعات الشرق الأوسط؛ وكذلك الثالثة وطنيًا بأبحاثها في علم الحيوان والأنف والأذن والحنجرة وعلم الأمراض.وثمن سموه الجهود المذولة، موجهًا الجميع إلى بذل أقصى الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وأن تواصل الجامعة تطورها وتميزها محليًا ودوليًا.// انتهى //19:27ت م0176