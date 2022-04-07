الدمام 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسإعداد: سامي العلي تصوير: سامي الغامديتستقبل الجاليات المسلمة المقيمة في المنطقة الشرقية شهر رمضان الكريم وسط بهجة وفرحة غامرة، يتبادلون فيها الزيارات واللقاءات على موائد الإفطار والمجالس الخاصة، مستحضرين فيما بينهم جزءاً من الذكريات والعادات والتقاليد الرمضانية التي يعيشونها في بلدانهم طوال الشهر الكريم.ورصدت عدسة "واس" سفر الإفطار الجماعية لمختلف الجنسيات، منها الجالية السودانية المقيمة في الدمام، والذين عبروا عن سعادتهم باستقبال شهر رمضان الكريم في التجمعات لأبناء الجالية بهدف إحياء بعض العادات والتقاليد الرمضانية في بلدهم، وإقامة المآدب الرمضانية من الأكلات الشعبية المشهورة، وتبادل الأحاديث والذكريات.وأوضح أحد أبناء الجالية العربية السودانية وليد المعلم، أن التجمعات الرمضانية لأبناء الجالية على موائد الإفطار هو لتخفيف أعباء العمل اليومي، والتسهيل عليهم في وجود الأطباق والأكلات المتنوعة التي يتم تحضيرها وجمعها في سفرة واحدة، وتبادل الأحاديث بعد الإفطار، وهناك من يضع له برنامجاً رمضانياً للعبادات، مشيراً إلى ما يجدونه الجاليات لمختلف الجنسيات من الخدمات المتنوعة والإفطار الرمضاني المجاني، التي تخفف الأعباء الحياتية لمختلف المقيمين.ومن الجالية اليمنية بين المقيم محمد سعيد، أن هناك دعوات للإفطار الجماعي، سواءً في المطاعم أو محل السكن الذي يعيشون فيه الجالية اليمنية، حيث الكثير يعمل في مختلف المهن والأعمال، حيث يقدم الجميع المساعدة للآخر من تقديم الأطباق والأكلات اليمنية، حيث لا يقف فقط على الجنسية اليمنية بل هناك أيضاً دعوات لإفطار بعض الجاليات المسلمة من الجالية الآسيوية، مؤكداً بما يتميز به شهر رمضان الكريم هو الخير والعطاء، وأداء الصلوات في المساجد.كما عبر أحد المقيمين المصريين ممدوح أيمن، عن أهمية شهر رمضان الفضيل، والتي تكمن في تبادل الجميع خلال برنامج الزيارات التهاني والتبريكات، والتواصل مع الأهل والأصدقاء في مصر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي خفف الكثير من الأعباء في هذا الجانب، أما بالنسبة لوجبات الإفطار والسحور تكون من خلال الدعوات والعزائم بين الأقرباء والأصدقاء، حيث تتنوع ما بين الأكلات المصرية المشهورة، كالطعمية، والكشري، والملوخية، والمسقعة، والمشروبات والعصائر المتنوعة، وأداء الصلوات في المساجد.ويضيف أحد المقيمين من الجالية الهندية محمد مال يعمل في إحدى الورش ، أنه يجتمع مع أصدقائه في أوقات معينة للإفطار، وفي يوم إجازته يقوم بذهاب إلى الأسواق لقضاء بعض الاحتياجات الخاصة، فيما يفضل وقت السحور الأرز وبعض الصالونات الحارة التي تطهى بالبطاطس والعدس.// انتهى //19:31ت م0177