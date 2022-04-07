الأمم المتحدة 06 رمضان 1443 هـ الموافق 07 أبريل 2022 م واسدعت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل إلى حل سياسي عاجل لإنهاء العنف المستمر في شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية.وشددت راسل في بيان صحفي في ختام زيارتها إلى مقاطعة إيتوري بالكونغو على أنه لا يجب أن يمر أي طفل بمثل هذه المأساة والرعب على الإطلاق، مشيرة إلى أنه على مدى العقدين الماضيين عانى عدد لا يحصى من الأطفال في شرقي الكونغو بشكل رهيب بسبب الصراع والهجمات المستمرة على المدنيين.وقالت: إنهم بحاجة إلى حل سياسي عاجل لهذه الأزمة حتى يتمكنوا من العيش بسلام، كما ينبغي بذل كل جهد ممكن لتعزيز تقديم الخدمات للأشخاص الذين يحتمون في مخيم تلة (رو) وحمايتهم من العنف.// انتهى //19:40ت م0180