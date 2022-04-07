الرياض 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسقبضت شرطة منطقة الرياض على (4) مقيمين من الجنسيتين السودانية والباكستانية، ظهروا في مقطع فيديو يمتهنون التسوّل، حيث تمثل دور المقيمَيْن السودانيين في دخول أحد المساجد للتسول، وتواطؤ المقيمَيْن الباكستانيين بتوفير وسيلة النقل لهما "مركبة أجرة"، وتبيّن من إجراءات الاستدلال وجود مقر لهم في أحد أحياء مدينة الرياض، يأوي (9) مقيمين من الجنسية السودانية، بينهم امرأتان، جميعهم مخالفون لنظامي الإقامة والعمل، امتهنوا التسول، وضبط بحوزتهم تقارير طبية مزورة ومبلغ (56,348) ريالًا وعملات أجنبية متنوعة، وجرى إيقافهم واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم لجهة الاختصاص.// انتهى //00:42ت م0004