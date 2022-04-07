الرياض 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واستغلب فريق سابهان الإيراني على نظيره باختاكور الأوزبكي بثلاثة أهداف مقابل هدف 3 - 1، في المباراة التي جمعتمها اليوم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الرابعة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //00:43ت م0005