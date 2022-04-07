القاهرة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسشاركت المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي – العالم أمس الخميس الاحتفاء بيوم الصحة العالمي 2022، الذي أُقيم هذا العام تحت شعار " كوكبنا.. صحتنا ".وأوضح الأمين العام للمنظمة الكشفية العربية والمدير الإقليمي عمرو حمدي، أن المنظمة شاركت في الاحتفاء بتلك المناسبة التي ركزت هذا العام على اهتمام العالم باتخاذ الإجراءات العاجلة اللازم اتخاذها لصون صحّة البشر والكوكب، وتعزيز العمل من أجل إقامة مجتمعات تركّز على الرفاه.وأشار إلى أن " الصحة " تمثل أهمية وأولوية قصوى لدى الكشافة الأمر الذي يؤكده وجود مجال خاص بالتربية الصحية ضمن المناهج الكشفية لجميع المراحل.وأفاد أن الكشافة العربية سجلت حضوراً قوياً ولافتاً خلال جائحة كوفيد-19، كان محل تقدير الجميع من الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية الشريكة، وقد توج الإقليم الكشفي العربي ذلك الأمر بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، - إقليم شرق المتوسط، وكان أحد ثمار ذلك التعاون بمشروع "غداً بلا كورونا" والذي نُفذ في 3 دول عربية (لبنان – مصر – ليبيا) بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.يذكر أن يوم الصحة العالمي جاء بدعوة من جمعية الصحة العالمية عام 1948 لإحياء ذكرى تأسيس منظمة الصحة العالمية، ومنذُ عام 1950 يُحتفل في السابع من أبريل، وكل عام يُختار موضوع ليوم الصحة العالمي يُركز فيه على مجال من المجالات التي تثير القلق وتحظى بالأولية في سلّم منظمة الصحة العالمية.// انتهى //00:51ت م0006