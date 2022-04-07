مكة المكرمة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واسدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير بمكتبه أمس، الكُتيب الإلكتروني الإرشادي، لتوعية زوار بيت الله الحرام من المعتمرين والحجاج.وأوضح الدكتور مطير أن الكُتيب الإلكتروني، يقدم نصائح و إرشادات توعوية صحية، لقاصدي بيت الله الحرام من الزوار والمعتمرين وكذلك الصائمين، كما يشرح طرق الصيام الصحي لمختلف الفئات والمرضى وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة ، إضافة إلى الأساليب الصحية التي يجب أن يتقيد بها الجميع لتعزيز صحتهم خلال رمضان .من جانبه بين المتحدث الرسمي بصحة مكة المكرمة حمد العتيبي أن هذه المبادرة التي أطلقتها إدارة التواصل والعلاقات العامة والتوعية الصحية بالتعاون مع فريق يقظ التطوعي، لتسهيل وصول الرسائل المعززة للصحة إلى المستفيد بأيسر وأسرع الطرق، وفق رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تسعى إلى مواكبة التقنية والسير في اتجاه سريع نحو تطوير الخدمات في المملكة من خلال رقمنتها وإتاحتها للمستفيدين دون الحاجة إلى زيارة مقار الخدمة.وأشار إلى أن الكُتيب سيكون متوفراً عبر المنصات الإلكترونية الرسمية لصحة مكة المكرمة بـ13 لغة، وهي ( العربية، الأوردو، الهندية، الفرنسية، الصينية، الإنجليزية، الهوساوية، الإندونيسية، الفارسية، الفلبينية، التركية، الإثيوبية، التاميلية).// انتهى //01:23ت م0009