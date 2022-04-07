جدة 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة، مدير جوازات المنطقة المُعين حديثًا العميد حمد صالح الخالدي.وهنأ الأمير بدر بن سلطان، العميد الخالدي بمناسبة تعيينه، متمنيًا له التوفيق في المهام الموكلة إليه، كما استمع سموه إلى شرح مفصل عن خطة جوازات المنطقة خلال شهر رمضان.// انتهى //01:31ت م0011