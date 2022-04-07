الرياض 07 رمضان 1443 هـ الموافق 08 أبريل 2022 م واستعادل فريقا آهال التركماني وشباب الأهلي الإماراتي بهدف لكل منهما 1-1 في المباراة التي جمعتهما أمس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بدوري أبطال آسيا 2022 لكرة القدم.يُذكر أن المملكة تستضيف مباريات المجموعة الثالثة، وذلك بعد ما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع.// انتهى //01:34ت م0012